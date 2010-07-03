Строительство станции метро "Давыдково" будет завершено до конца 2021 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство станции "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро будет завершено до конца 2021 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на строящейся станции.

"Полным ходом началось строительство станции метро "Давыдково" на Большой кольцевой линии метро. Этот район достаточно сложный: здесь порядка 240 домов попало под реновацию, в двух районах. Поэтому здесь, отчасти, будет большое строительство и увеличение количества жителей. Поэтому станция метро серьезным образом улучшит транспортную ситуацию здесь для трех прилегающих районов Москвы. Это около 380 тысяч жителей. Кроме того, снизит нагрузку на Аминьевское шоссе, на Кутузовский проспект, в целом улучшит транспортную ситуацию. Станция должна быть достроена до конца 2021 года", – сказал мэр Москвы.

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" началось в 2018 году. Протяженность участка составляет 4,6 километра с одной станцией "Давыдково".

Участок сооружается в двухпутном исполнении. Поезда обоих направлений будут ходить в одном тоннеле. Старт тоннелепроходческого комплекса от станции "Можайская" до станции "Давыдково" запланирован на декабрь.

Новая станция расположится вдоль Аминьевского шоссе, у примыкания к нему Инициативной улицы. Это станция мелкого заложения с платформами "берегового" типа. Ее единственный вестибюль обеспечит выход пассажиров на Аминьевское шоссе, к жилой застройке и остановкам наземного транспорта.

В основу архитектурно-художественного решения станции легла река Сетунь. В отделке станции используют натуральные природные материалы. Сочетание разноформатных плит полированного светлого и темного мрамора создаст имитацию волнообразного течения реки, которое будет начинаться от входных тамбуров и продолжаться на стенах кассового зала.

Открытие участка БКЛ от станции "Можайская" до станции "Аминьевское шоссе" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское с населением более 380 тысяч человек, снизить загрузку станций, пересадочных узлов и перегонов центральных участков действующих линий метрополитена.

Также это позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по Аминьевскому шоссе и прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в этой части города.

БКЛ является крупнейшей стройкой в истории метро Москвы. Достроить ее планируется в 2022 году. Протяженность линии составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие ветки, пересесть на МЦК, железную дорогу и МЦД.

