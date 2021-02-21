Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Веру Алентову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Веру Алентову. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

В поздравлении мэр отметил талант актрисы и ее вклад в развитие отечественного искусства.

"В театре и кино Вами создана блистательная галерея женских образов. Фильмы с Вашим участием любимы многими поколениями зрителей в нашей стране и за рубежом. Пусть Вашим творческим планам всегда сопутствуют удача и успех", – говорится в поздравительной телеграмме.

Вера Алентова родилась в Котласе Архангельской области. Параллельно с учебой в мединституте Барнаула играла в местном драмтеатре.

В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ. Затем вошла в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

Дебют в кино состоялся в 1965 году – в фильме "Дни летные". Популярность к ней пришла после выхода картины "Москва слезам не верит", где она сыграла Екатерину Тихомирову.

Также играла в фильмах "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000) и других. В 1992 году Алентовой присвоено звание народной артистки РФ.

