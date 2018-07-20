Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города в "Активном гражданине"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города на портале "Активный гражданин". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

"Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?" – говорится в сообщении.

Опрос о праздновании Дня города уже стартовал в проекте "Активный гражданин". Горожане смогут отдать свой голос за мероприятия на центральных площадках столицы. Это могут быть концерты, театрализованные представления, поэтические встречи.

В 2018 году Москва будет отмечать 871-й день рождения.