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Мэр Москвы

20 июля 2018, 13:38

Собянин призвал москвичей делиться идеями о Дне города в "Активном гражданине"

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин призвал москвичей делиться идеями о праздновании Дня города на портале "Активный гражданин". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

"Готовимся ко дню рождения столицы, который будем отмечать 8 и 9 сентября. Вопрос к москвичам: какие мероприятия стоит включить в праздничную программу?" – говорится в сообщении.

Опрос о праздновании Дня города уже стартовал в проекте "Активный гражданин". Горожане смогут отдать свой голос за мероприятия на центральных площадках столицы. Это могут быть концерты, театрализованные представления, поэтические встречи.

В 2018 году Москва будет отмечать 871-й день рождения.

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