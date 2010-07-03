Собянин и патриарх Кирилл приняли участие в праздновании Дня православной книги

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Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл приняли участие в праздничном мероприятии в храме Христа Спасителя, посвященном Дню православной книги, сообщает Агентство "Москва".

Как подчеркнул мэр во время своего выступления, во многом цивилизация обязана печатным книгам, потому что скорость распространения информации возросла в разы.

По мнению Собянина, если бы не было книги, люди до сих пор бы бегали с копьем и с дубинкой, и никаких космических кораблей, машин и зданий, освещенных электричеством, не было бы. Он подчеркнул, что книга дала огромное ускорение развитию знаний.

"Я лично не представляю свою жизнь без книги. Начиная со школьного возраста и по сегодняшний день, книга постоянно рядом со мной, и я плохо себе представляю жизнь без нее", – подчеркнул мэр.

Также Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной присвоения предстоятелю церкви статуса епископа. Он заметил, что это значимое событие не только лично для патриарха, но и для всех россиян. Мэр поблагодарил главу РПЦ за то многое, что он делает для всей страны и для Москвы в частности.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, поздравил всех с праздником. По его словам, сегодня не меньше, чем вчера и в древности, люди нуждаются в печатном или написанном иным способом слове.

"Замечательно, что мы празднуем День православной книги, что мы поддерживаем деятельность тех, кто работают в сфере издания книг, в том числе книг духовного содержания. Я полагаю, что эта деятельность очень важна для того, чтобы у молодого поколения пробуждался интерес к печатному слову", – добавил он.

День православной книги был установлен в 2009 году Священным синодом РПЦ. Праздник приурочили к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова "Апостол".