Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Нижняя Масловка"

На "Нижней Масловке" появится крупный пересадочный узел между Большой кольцевой линией и МЦД-1. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции.

"На "Нижней Масловке" будет создан крупный ТПУ, обеспечивающий пересадку с метро на наземный транспорт и первую линию Московских центральных диаметров (МЦД-1), которая пройдет через Савеловский вокзал", – сказал столичный градоначальник.

Он также отметил, что в настоящее время строители ведут сооружение всех участков Большой кольцевой линии метро. Это – самая крупная и, возможно, самая сложная стройка в истории московского метро. Сейчас завершаются последние работы по подготовке к открытию первого участка Большой кольцевой линии метро от "Делового центра" до "Петровского парка". Участок "Петровский парк – Нижняя Масловка" будет следующим, его готовность – 55 процентов.

Общая длина Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена составит 68,2 километра с 31 станцией (включая существующий участок "Каховская – Каширская").

Станция "Нижняя Масловка", строящаяся в рамках второго этапа, является пересадочной со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Строительство станции началось в марте 2012 года. Выходы со станции будут организованы на обе стороны Бутырской улицы и к железнодорожным платформам Савеловского вокзала. "Нижняя Масловка" станет самой глубокой станцией Большой кольцевой линии.

Строительство участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена от станции "Нижняя Масловка" до станции "Деловой центр" позволит улучшить обслуживание общественным транспортом сотрудников и гостей ММДЦ "Москва-Сити" (ежедневно – порядка 300 тысяч человек), а также повысить качество транспортного обслуживания жителей районов Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский.