Собянин рассказал о развитии транспортной системы Зеленограда

12:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин рассказал о реализации программы по развитию транспортной системы Зеленограда в эфире телеканала "Россия 1".
"Глобально это строительство платной дороги на Санкт-Петербург. Она в значительной степени разгрузила Ленинградку и дала возможность доезжать до Зеленограда с совершенно другой скоростью", – сообщил мэр Москвы.
Он добавил, что вторым глобальным проектом является создание выделенных специальных путей для электричек до Зеленограда. Подобная мера позволила уменьшить время в пути до центра Москвы.
Еще одним проектом по улучшению транспортной доступности станет третий Московский центральный диаметр.
"Там будет тактовое движение, – значительно уменьшится стоимость проезда, увеличится количество поездов, качество этих поездов улучшится, и Зеленоград получит новый современный вокзал", – сообщил Собянин.
Он добавил, что МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского. Его длина составит 85 километров.
По словам мэра, в Зеленограде также предпринимаются действия по развитию социальной сферы: реализуются программы реновации и благоустройства.
Кроме того, там же располагается "Алабушево" – зона, где развиваются предприятия микроэлектроники и фармацевтики.
Ранее Сергей Собянин объявил, что практически все запланированные на 2022 год работы по благоустройству городских объектов завершены.
По словам мэра Москвы, преимущественно были обновлены дворы, маленькие скверы и улицы. При этом также были реализованы более масштабные проекты – парк "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Яуза" и некоторые другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: