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Москва 24

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Транспорт

12:12

Собянин рассказал о развитии транспортной системы Зеленограда

мэр Москвытранспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал о реализации программы по развитию транспортной системы Зеленограда в эфире телеканала "Россия 1".

"Глобально это строительство платной дороги на Санкт-Петербург. Она в значительной степени разгрузила Ленинградку и дала возможность доезжать до Зеленограда с совершенно другой скоростью", – сообщил мэр Москвы.

Он добавил, что вторым глобальным проектом является создание выделенных специальных путей для электричек до Зеленограда. Подобная мера позволила уменьшить время в пути до центра Москвы.

Еще одним проектом по улучшению транспортной доступности станет третий Московский центральный диаметр.

"Там будет тактовое движение, – значительно уменьшится стоимость проезда, увеличится количество поездов, качество этих поездов улучшится, и Зеленоград получит новый современный вокзал", – сообщил Собянин.

Он добавил, что МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского. Его длина составит 85 километров.

По словам мэра, в Зеленограде также предпринимаются действия по развитию социальной сферы: реализуются программы реновации и благоустройства.

Кроме того, там же располагается "Алабушево" – зона, где развиваются предприятия микроэлектроники и фармацевтики.

Ранее Сергей Собянин объявил, что практически все запланированные на 2022 год работы по благоустройству городских объектов завершены.

По словам мэра Москвы, преимущественно были обновлены дворы, маленькие скверы и улицы. При этом также были реализованы более масштабные проекты – парк "Покровское-Стрешнево", "Кусково", "Яуза" и некоторые другие.

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