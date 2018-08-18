Собянин пригласил москвичей на фестиваль джаза в саду "Эрмитаж"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на международный фестиваль джаза, который пройдет в саду "Эрмитаж" 18 и 19 августа.

"В эти выходные проходит крупный джазовый фестиваль на открытом воздухе в саду "Эрмитаж". Кроме музыкантов гостей ждет большая развлекательная программа для всей семьи. Танцевальные мастер-классы, творческие лаборатории, детская фан-зона. Вход и развлечения бесплатны", – написал мэр Москвы в Twitter.

XXI Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" приготовил для посетителей насыщенную программу. На сцене будут выступать как приглашенные иностранные звезды, так и российские легенды.

Перед "Новой Оперой" профессиональные танцоры в течение двух дней будут проводить мастер-классы. В лектории историки расскажут, как развивалась джазовая мода и какие аксессуары были актуальны для музыкальных вечеринок.

В детской фан-зоне ребята смогу под руководством наставников сделать себе цилиндры и экстравагантные шляпки.