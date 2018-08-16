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Культура

16 августа, 13:16

Что готовит XXI Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж"

культура фестивали город

В эти выходные, 18 и 19 августа состоится одно из главных событий года для всех любителей интеллектуальной музыки – XXI Московский международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж". На сцене выступят как приглашенные иностранные звезды, так и российские легенды.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Хедлайнеры этого года – тенор-саксофонист Рик Маргитца, легендарная американская джазовая вокалистка Ванесса Рубин и, вероятно, лучшая российская джазовая певица Анна Бутурлина. Но их сложно назвать единоличными владельцами сцены, так как полный список участников впечатляет.

В субботу, 18 августа для зрителей выступят Секстет Виктории Кауновой и саксофониста Ильи Морозова (Россия), ансамбль Вячеслава Великого (Россия), флейтист Итай Крисс (Израиль) вместе с ансамблем Олега Бутмана (Россия). Анна Бутурлина и квартет Алексея Беккера (Россия) и тенор-саксофонист Рик Маргитца вместе с International Quintet (США, Германия, Канада, Франция, Россия).

В воскресенье, 19 августа свое мастерство продемонстрируют вокалист Дмитрий Носков и "Круглый бэнд" Алексея Круглова (Россия) с программой "Я буду петь тебе, как Фрэнк", международный дуэт пианиста и композитора Кшиштофа Кобылинского (Польша) и бандонеониста Даниэле ди Бонавентуры (Италия), блюзовый ансамбль Mojo Blues Band (Австрия), квинтет саксофонистов Сергея Баулина и Романа Секачева (Россия) с программой Tenor meets bari. Завершит фестивальную программу Ванесса Рубин (США) и ансамбль Евгения Рябого (Россия).

Но "Джаз в саду "Эрмитаж" – это мероприятие не только для меломанов. Вне сцены гостей традиционно ждет большая развлекательная программа для всей семьи. Перед "Новой Оперой" профессиональные танцоры в течение двух дней будут проводить мастер-классы. В лектории историки расскажут, как развивалась джазовая мода и какие аксессуары были актуальны для музыкальных вечеринок. А в детской фан-зоне ребята смогу под руководством наставников сделать себе цилиндры и экстравагантные шляпки – таков был дресс-код для гостей концертов еще сто лет назад.

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Также в саду будет организован фудкорт, где взрослые и дети смогут утолить голод. В уютном французском кафе все желающие смогут отправить "кофейные" открытки друзьям по всему миру и найти свой идеальный кофе для летнего джазового настроения. А на летней веранде, сидя в комфортных креслах, гости смогут насладиться уникальными чайными купажами под мелодии джаза, доносящимися со сцены.

Объединит всю развлекательную зону музыкальный арт-объект: на нем каждый гость сможет извлечь свою ноту, которая станет частью общей мелодии праздника.

Когда: 18 и 19 августа, с 15:00 до 21:00;
Где: Сад "Эрмитаж".

Танцевальные мастер-классы с 15:00 до 20:00;
Детские мастер-классы с 15:00 до 19:00;
Джазовый лекторий с 16:30 до 18:30.

Вход свободный, все развлечения – бесплатные.

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