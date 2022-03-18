Предприниматели могут подать заявки на займы на инвестиционном портале Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные предприниматели могут подать заявки на займы и субсидии с помощью инвестиционного портала, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Также на портале работают сервисы поддержки, например "Московский инвестор", где в режиме одного окна можно отправлять вопросы и предложения в профильные ведомства", – говорится в сообщении.

По словам мэра, на портале также есть информация о недвижимости, выставленной на торги. Кроме того, предприниматели могут онлайн подобрать площадку, подать заявки на присвоение статусов промкомплекса, технопарка, якорного резидента, индустриального парка и инвестиционного приоритетного проекта.

"Статус снизит налоговую нагрузку на 17–25%", – подчеркнул Собянин.

Мэр посоветовал воспользоваться онлайн-сервисом "Навигатор мер поддержки", чтобы найти интересующую информацию.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на инвестиционном портале Москвы в прошлом году зарегистрировались около 22 тысяч предпринимателей. Он подчеркнул, что активный рост числа пользователей подтверждает востребованность ресурса в бизнес-среде.

После регистрации пользователям открывается доступ к 30 электронным сервисам, которые упрощают ведение бизнеса в столице.

