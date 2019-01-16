Сергей Собянин поздравил Василия Ланового с 85-летием

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сергей Собянин поздравил с 85-летием Василия Ланового. Мэр назвал юбиляра одним из своих любимых актеров и примером для подражания, а также пожелал ему здоровья и счастья.

Сегодня 85 лет Василию Лановому. Он один из моих любимых актеров. Его экранные образы - примеры для подражания, но Василий Семенович такой и в жизни. Интеллигентный, честный, с юмором. Желаю ему здоровья и счастья! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 января 2019 г.

В начале сентября Сергей Собянин призвал сделать традицией чествование заслуженных москвичей старшего поколения перед Днем города. По словам мэра, с этой идеей к нему обратился его хороший друг Василий Лановой.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он является народным артистом СССР (1985), лауреатом Ленинской премии (1980). Известен по ролям в фильмах "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны".

