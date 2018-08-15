В зеленоградском "Ведогонь-театре" проведут капремонт – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Здание единственного драматического театра в Зеленограде отремонтируют, заявил Сергей Собянин в своем Twitter.

"Почти 20 лет назад он переехал в здание кинотеатра "Эра", которому уже нужен капремонт. Кроме здания, приведем в порядок территорию вокруг", – написал мэр.

"Ведогонь-театр" провел первый сезон в 1992 году, а официальная история сцены началась с 1999 года – с постановления правительства столицы об его учреждении.

Театр назван в честь духа живого существа и творчества из древних славянских мифов, которого звали Ведогонь. Его основал заслуженный артист РФ Павел Курочкин с коллегами.

Ранее сообщалось, что здание на Спартаковской площади, в котором находится театр "Модернъ", планируют отреставрировать. Работы проконтролирует Мосгорнасление, поскольку дом является архитектурным памянтиком. Ранее в нем располагалась хлебная биржа.