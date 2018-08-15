В зеленоградском "Ведогонь-театре" проведут капремонт – Собянин

15 августа, 16:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Здание единственного драматического театра в Зеленограде отремонтируют, заявил Сергей Собянин в своем Twitter.
"Почти 20 лет назад он переехал в здание кинотеатра "Эра", которому уже нужен капремонт. Кроме здания, приведем в порядок территорию вокруг", – написал мэр.
"Ведогонь-театр" провел первый сезон в 1992 году, а официальная история сцены началась с 1999 года – с постановления правительства столицы об его учреждении.
Театр назван в честь духа живого существа и творчества из древних славянских мифов, которого звали Ведогонь. Его основал заслуженный артист РФ Павел Курочкин с коллегами.
Ранее сообщалось, что здание на Спартаковской площади, в котором находится театр "Модернъ", планируют отреставрировать. Работы проконтролирует Мосгорнасление, поскольку дом является архитектурным памянтиком. Ранее в нем располагалась хлебная биржа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: