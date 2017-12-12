Москва вошла в топ-5 городов мира по уровню освещенности – Собянин

12 декабря, 12:47
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Москва стала одним из пяти лучших городов мира по уровню освещенности, заявил Сергей Собянин.
Он заметил, что еще не все уголки столицы освещены настолько, насколько это необходимо. Однако работа в этом направлении будет продолжаться. Улучшение освещенности повышает безопасность в городе, добавил мэр Москвы.
По его словам, в столице удалось минимизировать незаконную торговлю, сообщает Агентство "Москва". Наведен также порядок в таксомоторной деятельности и наземном общественном транспорте, пояснил Собянин.
Согласно отчетам, ночная Москва стала светлее на 40 процентов с 2010 года. За это время дополнительным наружным освещением оборудовали свыше 16 тысяч объектов. Архитектурно-художественная подсветка украшает основные магистрали, набережные Москвы-реки, улицы, мостовые и культовые сооружения. За эти годы число зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось более чем в 3,5 раза. С 2015 года Москва входит в число пяти наиболее освещенных городов мира.
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