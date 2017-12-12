Москва вошла в топ-5 городов мира по уровню освещенности – Собянин

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Москва стала одним из пяти лучших городов мира по уровню освещенности, заявил Сергей Собянин.

Он заметил, что еще не все уголки столицы освещены настолько, насколько это необходимо. Однако работа в этом направлении будет продолжаться. Улучшение освещенности повышает безопасность в городе, добавил мэр Москвы.

По его словам, в столице удалось минимизировать незаконную торговлю, сообщает Агентство "Москва". Наведен также порядок в таксомоторной деятельности и наземном общественном транспорте, пояснил Собянин.

Согласно отчетам, ночная Москва стала светлее на 40 процентов с 2010 года. За это время дополнительным наружным освещением оборудовали свыше 16 тысяч объектов. Архитектурно-художественная подсветка украшает основные магистрали, набережные Москвы-реки, улицы, мостовые и культовые сооружения. За эти годы число зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось более чем в 3,5 раза. С 2015 года Москва входит в число пяти наиболее освещенных городов мира.