Собянин назвал главные достижения Москвы в 2017 году

12 декабря, 10:37
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Реконструкция стадиона "Лужники", открытие парка "Зарядье" и начало реализации программы реновации являются главными достижениями Москвы в 2017 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"В 2017 году важнейшим проектом, который определяет не только настоящее, но и будущее Москвы, является реновация жилого фонда. Проект напрямую коснется миллиона, а косвенно – значительно большего количества москвичей. Это большой, сложный проект, рассчитанный на многие годы. У тех людей, которые проживают в ветхом и предаварийном жилье, появился свет в конце тоннеля, они уверены в том, что рано или поздно они получат новое жилье", – сказал глава города, передает ТАСС.
Собянин также отметил реконструкцию исторического центра города и завершение работ по программе "Моя улица". Удалось отреставрировать культурные объекты, отремонтировать инженерные коммуникации, освещение и вернуть деревья на Тверскую улицу и Садовое кольцо.
Кроме того, важным достижением города, по словам мэра, стало появление парковой территории возле стен Кремля. С сентября в "Зарядье" уже побывали сотни тысяч людей, добавил Собянин.
Парк открылся в День города 9 сентября. В конце октября эту территорию полностью покрыли Wi-Fi. Там действует сервис авторизации с использованием единой мобильной платформы, которая позволяет пользоваться интернетом без дополнительной авторизации. Для безопасности гостей в парке увеличили число нарядов туристической полиции. Власти рассчитывают, что ежегодно "Зарядье" будут посещать от 10 миллионов человек.
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