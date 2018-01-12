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Мэр Москвы

12 января, 14:28

Собянин вручил награды столичным специалистам в области безопасности

мэр Москвы Сергей Собянин безопасность

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин вручил награды столичным пожарным и спасателям за образцовое исполнение служебных обязанностей и большой вклад в обеспечение безопасности населения. Награждение приурочили ко Дню спасателя.

Наград удостоились более 50 сотрудников. В частности, звание "Почетный пожарный города Москвы" присвоено Александру Абакумову – пожарному 3 класса пожарно-спасательного отряда № 211 Пожарно-спасательного центра.

Звания "Почетный спасатель города Москвы" удостоен Игорь Калайтанов – спасатель 1 класса поисково-спасательной станции "Кузьминки" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Почетной грамотой награждена Ирина Даньшина – начальник отдела приема и обработки экстренных вызовов ГКУ "Система 112".

Благодарность мэра Москвы объявлена Вячеславу Ивлиеву – командиру летного отряда Московского авиационного центра.

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