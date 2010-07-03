Собянин утвердил прожиточный минимум в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление об установлении прожиточного минимума в Москве за II квартал 2019 года.

"Установить величину прожиточного минимума в Москве за II квартал 2019 года: в расчете на душу населения – 17 679 рублей", – говорится в документе, опубликованном на портале мэра и правительства Москвы.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена в размере 20 195 рублей, для пенсионеров – 12 487 рублей, для детей – 15 225 рублей.

Ранее мэр сообщил об уменьшении социального неравенства в столице. По словам Собянина, за восемь лет уровень бедности также заметно снизился.