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Мэр Москвы

11 марта 2018, 16:23

Три школы и 11 детских садов введут в ТиНАО до конца года

мэр Москвы Сергей Собянин строительство

Фото: depositphotos/racorn

В этом году в ТиНАО откроют три школы и 11 детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр подчеркнул, что пять объектов введут за счет бюджета города. Кроме того, по его словам, согласован проект поликлиники в Щербинке. Она будет принимать 750 взрослых и детей за смену.

За последние семь лет в Москве построили почти 300 образовательных учреждений – 210 детских садов и 81 школу. Кроме того, за указанный период качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам и более, чем в два раза.

Ранее сообщалось, что на территории крупных образовательных учреждений в Москве построят спортивные центры с бассейнами. Соответствующее поручение столичному департаменту образования дал Сергей Собянин.

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