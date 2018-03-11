Три школы и 11 детских садов введут в ТиНАО до конца года

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В этом году в ТиНАО откроют три школы и 11 детских садов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Мэр подчеркнул, что пять объектов введут за счет бюджета города. Кроме того, по его словам, согласован проект поликлиники в Щербинке. Она будет принимать 750 взрослых и детей за смену.

За последние семь лет в Москве построили почти 300 образовательных учреждений – 210 детских садов и 81 школу. Кроме того, за указанный период качество образования по основным параметрам улучшилось практически в два раза, а по некоторым параметрам и более, чем в два раза.

Ранее сообщалось, что на территории крупных образовательных учреждений в Москве построят спортивные центры с бассейнами. Соответствующее поручение столичному департаменту образования дал Сергей Собянин.