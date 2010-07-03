Найденную в усадьбе Люблино скульптуру отреставрирут

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Мраморную скульптуру XVIII столетия, которую строители нашли в усадьбе Люблино, ждет реставрация. Об этом Сергей Собянин написал в Twitter.

Мэр привел слова археологов, которые установили, что аллегорическая фигура "Молчание" стояла у входа в особняк. Представляющую ценность находку уже отправили специалистам.

Глава города добавил, что сейчас в парке проводятся благоустройство и озеленение. До конца года в усадьбе появятся новые входы.

Всего в парке 11 входов. В настоящий момент все старые входные группы уже демонтированы. Сейчас ведутся работы по установке шести новых конструкций на сложившихся пешеходных маршрутах.