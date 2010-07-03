Мэр пообщался с москвичами на одной из площадок Дня города

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин прогулялся по Тверской улице и еще раз поздравил москвичей, а также гостей столицы с Днем города.

"С днем рождения город! С праздником вас!", – сказал мэр столицы, общаясь с гостями праздника.

Москва в этом году отмечает свой 872-й День рождения. Празднование пройдет 7 и 8 сентября, для жителей и гостей столицы организовано более 250 праздничных программ. Программа празднования была составлена с учетом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в системе "Активный гражданин" (проголосовали 353,8 тысячи человек).

Центральной площадкой праздника стала Тверская улица. По традиции, в этот день она стала пешеходной. Главной темой праздника в этом году был выбран 80-летний юбилей ВДНХ. На Тверской работают четыре тематические площадки, посвященные Главной выставке страны. Площадки будут работать с 10:00 до 22:00.

1) Площадка "Рождение легенды" (Тверская улица, от Козицкого до Вознесенского переулка) рассказывает о первых годах существования и "визитных карточках" ВДНХ. Здесь специально к празднику установили арт-объекты. Гости могут увидеть иммерсивную постановку по мотивам фильма "Свинарка и пастух", который снимали на ВДНХ в 1941 году, и послушать музыку, звучавшую на выставке в 1954 году, в год ее послевоенного возрождения.

2) Площадка "Программа Возрождения" (Тверская улица, от Вознесенского переулка до дома № 7) посвящена покорению космоса и легендарным космическим аппаратам. Ее программа вдохновлена республиканскими павильонами и грандиозным "Космосом" – главным космическим музеем страны. Здесь также подготовили разные арт-объекты, в том числе макет ракеты "Восток". Артисты, чьи костюмы украшает пятилистный цветок – символ Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего на ВДНХ в 1957 году, приглашают гостей поучаствовать в танцевальных флешмобах.

3) Площадка "Место встречи" (Тверская улица, между домами № 7 и 1) знакомит с ВДНХ как любимым местом встреч людей разных поколений. Здесь работает восьмиметровый скалодром в виде культового и ныне утраченного павильона "Главхладпром". Перед посетителями выступают артисты в костюмах продавцов мороженого и пингвинов, так как на знаменитых советских рекламных плакатах "Покупайте мороженое "Главхладпрома" были изображены именно пингвины.

4) Площадка "Новая Эра" (улицы Охотный ряд и Моховая) посвящена современным модным пространствам и планам развития ВДНХ, среди них – "Москвариум", ландшафтный и веревочный парки, парк аттракционов. Площадку украшают арт-объекты в виде арки Главного входа и "Москвариума".

На Тверской проходят мастер-классы. Занятия посвящены ремеслам и профессиям, представленным в "Технограде" и Парке ремесел на ВДНХ. Участники создают миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее огромную мозаичную карту, чеканят и расписывают тематические юбилейные значки, собирают и программируют роботов.

Серия мастер-классов организована совместно со студией "Союзмультфильм". На Тверской и соседних улицах установлены спортивные объекты, включая бассейн для SUP-серфинга, скалодром, площадку для занятий паркуром, скейт-парк, роллердром, "Биг Эйр". В гастрономической программе праздника участвуют 8 ресторанов. Гостям предлагают попробовать блюда, посвященные ВДНХ, "космические" блюда и хиты советской кухни.

На Тверской установили скалодром в виде одного из павильонов ВДНХ



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