Собянин наградил победителя премии РБК в номинации "Менеджер"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сергей Собянин вручил награду победителю премии РБК в номинации "Менеджер". Церемония прошла в театре "Геликон-опера". Премию получил исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

"Город каждый год инвестирует в городскую инфраструктуру почти 0,5 триллиона рублей. Это гигантская сумма. И управляет коллективом в 800 тысяч человек, стремясь каждый год улучшить условия, которые предоставляет город бизнесу. Я надеюсь, что нам отчасти эта роль удается", – цитирует мэра Агентство "Москва".

По словам Собянина, за последние годы слова "инвестор" и "предприниматель" сменили свою окраску с негативной. Люди стали понимать, что от них зависит не только судьба организаций, но и развитие городов и страны, пояснил градоначальник.

Мэр добавил, что инвестиции в экономику столицы выросли за последние годы в 1,5 раза. Их объем, по словам градоначальника, в настоящее время приблизился к двум триллионам рублей.

Премия РБК направлена на популяризацию эффективных бизнес-моделей и проектов. Награду вручают тем, кто внедрил новые подходы, решения и технологии в бизнес.