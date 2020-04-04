Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима самоизоляции

04 апреля, 20:22
Фото: ТАСС/INA FASSBENDER/dpa
Салоны оптики продолжат работу в Москве во время режима повышенной готовности, согласно указу, подписанному мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Временно приостановить <...> до 1 мая <...> работу объектов розничной торговли, за исключением специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и офтальмологические изделия", – говорится в указе.
Кроме того, стало известно, что в Москве не планируют ограничивать работу косметических и иных салонов, которые оказывают услуги на основании лицензии на медицинскую деятельность.
Также Собянин объявил о новых распоряжениях, которые нацелены на борьбу с коронавирусом. В частности, работодателей обязали обеспечить условия для социального дистанцирования сотрудников. Напомним, что необходимая дистанция, предписанная в столице, равна расстоянию не менее чем в 1,5 метра.
Кроме того, с 30 марта в Москве действуют ограничения на передвижения по городу. Горожане могут покидать квартиру только в специальных случаях, прописанных документом.
Пустая Москва. Как живет город после введения ограничений на передвижения
3 апреля Собянин рассказал, что около двух третей столичных жителей соблюдают режим самоизоляции. Он подчеркнул, что это тот баланс, который городские власти планируют соблюдать.
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