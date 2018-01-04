Собянин рассказал о максимальном количестве парковок в центре столицы

4 января, 16:21
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Увеличение числа парковок в центре столицы может привести к затруднению в движении транспорта, завил Сергей Собянин.
Как пояснил мэр, при увеличении количества мест всего на 20 процентов в центр будет въезжать около 3–3,5 тысячи машин. В результате трафик осложнится до восьми баллов. А при росте числа парковок на 50 процентов – до десяти баллов. Движение внутри Бульварного кольца, по словам
градоначальника, будет практически парализовано.
"Максимально допустимое количество парковочных мест внутри Бульварного кольца рассчитывается исходя из того, чтобы машины могли ехать, а не стоять в пробках", – цитирует мэра РИА Новости.
На сегодняшний день, отметил Собянин, в пределах Бульварного кольца есть 3,6 тысячи парковочных мест. При планировании уже учтена максимальная вместимость улиц на этой территории.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники парковки в столице стали бесплатными. С 31 декабря 2017 года по 8 января текущенго автомобиль можно оставить на улицах центра бесплатно. Продолжат взимать деньги за стоянку только на плоскостных парковках со шлагбаумами. Их в городе около 80.
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