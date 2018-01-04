Для владельцев карты "Тройка" разработают программу лояльности

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Для владельцев карт "Тройка" разработают программу лояльности. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Создадим программу лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах", – написал он.

По словам мэра, с помощью карты "Тройка" проезд в метро оплачивают почти 90 процентов пассажиров.

Стоимость проезда по карте "Тройка" в столичном метро и наземном транспорте повысилась на один рубль со 2 января. Теперь поездка стоит 36 рублей.

Цена одной поездки по билету "Единый" осталась прежней. Разовый проездной можно купить за 55 рублей, билет на две поездки – за 110 рублей. При этом проездной на 20 поездок стоит 747 рублей, на 40 поездок – 1494 рубля и на 60 поездок – 1765 рублей.