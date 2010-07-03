Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Наталью Тенякову. Телеграмма была опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

По мимо всего прочего Собянин отметил вклад народной артистки в развитие культуры страны.

"Актриса огромного таланта и обаяния, вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры. Ваш удивительный дар перевоплощения вызывает восхищение даже у самой искушенной публики. На сцене ведущих столичных театров вами создана богатая галерея замечательных женских образов, вошедших в золотой фонд нашего искусства. Искреннюю любовь миллионов зрителей снискали вам яркие и незабываемые работы в кино", – сказал мэр Москвы.

Актриса родилась в 1944 году. В 1967 получила место в Большом драматическом театре Ленинграда. Годом ранее сыграла свою первую роль в кино.

С 1988 года по настоящее время Наталья Тенякова играет в художественном театре имени Чехова. Также актриса снялась в 9 фильмах. Среди ее самых известных работ на большом экране – роль бабы Шуры в киноленте "Любовь и голуби".

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