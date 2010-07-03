Собянин поздравил архитекторов с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин поздравил архитекторов Москвы с профессиональным праздником. Поздравление он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
"Поздравляю всех профи с Днем архитектора! В честь праздника присудили премии в области архитектуры и градостроительства. Отобрали проекты, которые делают Москву комфортной", – написал глава города.
Мэр Москвы отметил, что среди таких проектов – больница в Коммунарке, входная группа в Московский зоопарк, БЦ "Академик" и физкультурно-оздоровительный комплекс в Тушине.
25 июня Московские архитекторы, урбанисты и эксперты по социокультурному проектированию вошли в шорт-лист международного открытого конкурса на реновацию центральной площади Святой Недели в Софии. Конкурс организовал муниципалитет Софии.
Ранее сообщалось, что стройку первой очереди многопрофильной больницы с роддомом проверили в Коммунарке. Мосгосстройнадзор и Центр экспертиз оценили отделочные и строительные материалы, а также качество работ. Сейчас в зданиях расставляют и подключают медицинское оборудование и обустраивают инженерные системы.
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