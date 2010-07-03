Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"С Днем молодежи, самые талантливые, искренние и креативные! Дерзайте и делайте наш мир лучше, а любимую Москву – лучшей", – написал мэр столицы.

С Днем молодежи, самые талантливые, искренние и креативные! Дерзайте и делайте наш мир лучше, а любимую Москву - лучшей. pic.twitter.com/4aikANDhXy — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 июня 2019 г.



Ранее сообщалось, что в 44 культурных центрах столицы пройдет специальная программа ко Дню молодежи.

В рамках праздника на различных площадках будут проходить квесты, дебаты, катания на роликах и велосипедах, состязания по приготовлению шашлыков и другие занятия. Отмечается, что молодые москвичи сами составили и предложили городу дорожную карту праздника.

Посетить мероприятия могут все желающие бесплатно, но на некоторые нужна регистрация. Подробнее о программе мероприятий и ссылки на регистрацию можно посмотреть на mos.ru.

