Программу ко Дню молодежи подготовили в 44 культурных центрах Москвы

В 44 культурных центрах столицы пройдет специальная программа ко Дню молодежи, который отмечается в России 27 июня, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"С 26 по 30 июня запланировано несколько десятков интересных мероприятий. Большая часть событий будет проходить вечером", – говорится в сообщении.
По словам заммэра Натальи Сергуниной, программа рассчитана на аудиторию от 12 до 35 лет, но на некоторые мероприятия можно прийти всей семьей.
"Горожан ждут занятия по актерскому мастерству и живописи, концерт джазовой музыки, поэтический баттл, спортивные соревнования и многое другое", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
Посетить мероприятия могут все желающие бесплатно, но на некоторые нужна регистрация. Подробнее о программе мероприятий и ссылки на регистрацию можно посмотреть на mos.ru.
Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи 27 июня. Мэр отметил, что в этот день в городе пройдет множество мастер-классов и других массовых мероприятий.
Главной площадкой станет Парк Горького. Там пройдут мастер-классы по скалолазанию, паркуру и уличным танцам. В рамках праздника на различных площадках будут проходить квесты, дебаты, катания на роликах и велосипедах, состязания по приготовлению шашлыков и другие занятия.
Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи
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