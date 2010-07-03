Собянин пригласил москвичей отметить День молодежи

Сергей Собянин пригласил горожан отметить День молодежи в Москве 27 июня. Мэр отметил, что в этот день в столице пройдет множество мастер-классов и других массовых мероприятий.
"Посмотрите, где и как Москва отметит День молодежи. Главной площадкой будет Парк Горького c мастер-классами по скалолазанию, паркуру и уличным танцам", – написал он на своей странице в Twitter.
Подробный список мероприятий в честь Дня молодежи можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках праздника на различных площадках будут проходить квесты, дебаты, катания на роликах и велосипедах, состязания по приготовлению шашлыков и другие занятия. Отмечается, что молодые москвичи сами составили и предложили городу дорожную карту праздника.
Ранее сообщалось, что летом 2019 года Мосгортур организует более 1,2 тысячи культурных и досуговых мероприятий. Для этого подготовили 50 площадок, из которых 29 – это музеи, 6 – театры, 15 – анимационные центры.
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