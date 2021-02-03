Собянин рассказал о программе реконструкции старых кинотеатров

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин посетил многофункциональный общественный центр "Ангара" в Нагорном районе, созданный в рамках городской программы реконструкции старых кинотеатров.

"Хорошо, что в сложный для индустрии период не прекращаются инвестиции в нее. Одним из значимых проектов стала реконструкция таких старых кинотеатров, которые уже перестали пользоваться популярностью у жителей. К примеру "Ангара" – старое советское здание, закрытое, глухое, простоявшее много-много лет. И у большинства кинотеатров такая же судьба", – сказал мэр Москвы.

По его словам, инвестор для проекта реконструкции кинотеатров был найден благодаря конкурсу.

"Кинотеатры превращаются в общественные многофункциональные центры, в которых есть все, начиная от детских площадок, заканчивая услугами для жителей", – отметил градоначальник.

Собянин также напомнил, что в период пандемии киноиндустрия пострадала сильнее многих, поэтому власти снимают ограничения при первой возможности.

По словам управляющего партнера компании-инвестора ADG Group Григория Печерского, с начала открытия после реконструкции центр "Ангара" посетили более миллиона человек. Он добавил, что сегодня уже работают семь объектов, а до конца года планируют открыть порядка 15.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, еще в 23 бывших кинотеатрах продолжаются реконструкции. После завершения работ они станут общественными центрами с сохранением кинопоказа. Также здесь планируется проводить занятия в рамках программы "Московское долголетие".

Площадь кинотеатра "Ангара", построенного в 1965 году, после реконструкции увеличилась до 13,4 тысячи квадратных метров. В трехэтажном здании имеются четыре кинозала общей вместительностью на 400 мест.

Ранее Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции четыре поликлиники.