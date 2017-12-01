Технопарк и жилой квартал построят в промзоне "Грайвороново" − Собянин

1 декабря, 15:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Технопарк и жилой квартал со школой и детским садом появятся на территории промзоны "Грайвороново". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Мэр подчеркнул важность реновации столичных промзон. "Треть всего строительства в "старой" Москве − реновация промзон. Это сложнее, чем осваивать новые территории, но эффективно", − отметил мэр. "Сейчас заканчиваем проект планировки в промзоне "Грайвороново". Там будет технопарк и жилой квартал со школой и детсадом", − написал Собянин.
Треть всего строительства в "старой" Москве - реновация промзон. Это сложнее, чем осваивать новые территории, но эффективно. Сейчас заканчиваем проект планировки в промзоне "Грайвороново". Там будет технопарк и жилой квартал со школой и детсадом.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 декабря 2017 г.
В начале ноября сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной автостоянкой в промзоне "Грайвороново". По проекту общая площадь трехсекционного жилого дома составит почти 29 тысяч квадратных метров. В нем будет 339 квартир. Кроме того, на минус первом уровне оборудуют подземную автостоянку на 130 машино-мест и 18 мест для мототехники.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: