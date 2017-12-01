Технопарк и жилой квартал построят в промзоне "Грайвороново" − Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Технопарк и жилой квартал со школой и детским садом появятся на территории промзоны "Грайвороново". Об этом Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Мэр подчеркнул важность реновации столичных промзон. "Треть всего строительства в "старой" Москве − реновация промзон. Это сложнее, чем осваивать новые территории, но эффективно", − отметил мэр. "Сейчас заканчиваем проект планировки в промзоне "Грайвороново". Там будет технопарк и жилой квартал со школой и детсадом", − написал Собянин.

Треть всего строительства в "старой" Москве - реновация промзон. Это сложнее, чем осваивать новые территории, но эффективно. Сейчас заканчиваем проект планировки в промзоне "Грайвороново". Там будет технопарк и жилой квартал со школой и детсадом. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 декабря 2017 г.



В начале ноября сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома с подземной автостоянкой в промзоне "Грайвороново". По проекту общая площадь трехсекционного жилого дома составит почти 29 тысяч квадратных метров. В нем будет 339 квартир. Кроме того, на минус первом уровне оборудуют подземную автостоянку на 130 машино-мест и 18 мест для мототехники.