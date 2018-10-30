Названа неожиданная причина возникновения психологических проблем у подростков

Фото: depositphotos/Taborsky

Причиной возникновения психологических проблем у подростков становится ожирение. Об этом сообщила зампредседателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Батышева.

Она пояснила, что избыточный вес у ребенка может привести к сложным психологическим проблемам – недооценки себя как личности. Таким образом ребенок попадает в группу риска по развитию депрессии. Батышева считает, что помогать людям с ожирением должны в первую очередь психологи.

"Таким людям нужна помощь, но, как правило, прежде всего, помощь психолога, потому что у каждого человека свои причины ожирения, и очень важно понять и оценить, где возник вот этот пусковой момент, который запустил такие тяжелые поражения, в том числе связанные с набором веса", – цитирует ее Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что примерно каждый пятый школьник старше 12 лет в России страдает от лишнего веса, а примерно у 8% российских подростков – ожирение.

По мнению главного врача клиники ФГБНУ "НИИ питания" Зайнудина Зайнудинова, реальные цифры распространенности ожирения гораздо выше, в том числе и на территории Москвы.