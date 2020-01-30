Врач объяснил, почему в самолете может парализовать лицо

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Паралич половины лица и боль в ушах у пассажиров самолетов и аквалангистов могут быть вызваны перепадами давления. Об этом заявил профессор Алан Хантер из Орегонского университета здравоохранения и науки, сообщает "Газета.ру".

Хантер рассказал, что однажды стал очевидцем подобного случая. Вместе с ним в самолете летел пассажир, у которого внезапно появились симптомы инсульта.

"Пассажир был молодым, здоровым мужчиной, у которого правая половина лица опустилась вниз. Вдобавок он не мог нахмурить лоб и закрыть правый глаз", – отметил он.

Однако при том, что у мужчины была неразборчивая речь, он находился в сознании, связно выражал мысли, что не характерно для инсульта.

Врач предположил, что снижение атмосферного давления в самолете могло привести к "увеличению давления в среднем ухе от заблокированной евстахиевой трубы, которое передалось ветвям седьмого нерва, проходящим через среднее ухо".

Мужчине оказали первую помощь и спустя 15 минут стал чувствовать себя лучше. Спустя недолгое время симптомы прошли полностью.

После данного случая Хантер попытался найти причину подобного состояния у людей. Он обнаружил, что схожие проблемы часто появляются не только у пассажиров самолетов, но и у аквалангистов. Как выяснилось позже, врач наблюдал паралич Белла.

"Состояние возникает во время подъема со дна у аквалангистов и изредка во время полетов, во время путешествия по суше на большой высоте, после определенных операций на среднем ухе и при некоторых структурных нарушениях среднего уха", – объяснил медик.



Профессор уточнил, что такая ситуация может возникнуть в случае снижения атмосферного давления. В такие моменты давление в среднем ухе увеличивается, что вызывают неврапраксию, что означает закрытое повреждение нерва, при котором на время нарушается его проводимость.

Хантер заявляет, что избавиться от данных симптомов можно через 15–30 минут с помощью мер по по снятию давления и использования кислородной маски. Также он уточнил, что сам по себе паралич Белла не так опасен.

Однако профессор предупредил, что возникновение такого состояния может быть регулярным. В таких случаях могут потребоваться специальные препараты.

Сообщается также, что частота появления паралича Белла составляет 23 человек на 100 тысяч ежегодно.

Причинами его появления могут служить как перепады давления, так и последствия респираторных заболеваний, химиотерапия, иммунодефицит, беременность, черепно-мозговые травмы или переохлаждение.

К возможным осложнениям паралича можно отнести контрактуру или атрафию лицевых мышц, а также стойкую слабость.

Ранее стало известно, что врач Мытищинской городской больницы Максим Борисов во время полета на самолете спас от инсульта мужчину 60 лет.