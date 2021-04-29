В Москве провели более 170 тыс высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За пять лет в Москве количество проведенных исследований ПЭТ/КТ по полису обязательного медицинского страхования возросло в восемь раз и достигло 170 тысяч. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что увеличилось количество мест, где проводят процедуры.

"За пять лет бесплатную диагностику ПЭТ/КТ прошли более 170 тысяч москвичей. Многие помнят времена, когда пациенты уезжали за границу ради этих высокотехнологичных исследований. Теперь же жители обеспечены самой современной диагностикой на мировом уровне в Москве. ПЭТ/КТ в столице выполняется с несколькими радиофармпрепаратами для диагностики онкологических, ревматических и аутоиммунных заболеваний", – сказала Ракова.

Позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией – сложное обследование, позволяющее определить локализацию злокачественного новообразования, скорректировать лечение и выявить рецидив. С 2016 года жители столицы могут пройти обследование по полису ОМС в срок до семи дней с момента записи.

С протоколами и снимками исследований можно ознакомиться в электронной медкарте на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ракова отметила, что в последние годы расширен перечень показаний к проведению ПЭТ/КТ, а врачи-онкологи прошли дополнительное обучение. Она обратила внимание и на то, что современная онкология подразумевает междисциплинарную работу между онкологами и радиологами.

"Мы придерживаемся в том числе и международных рекомендаций по диагностике определенных онкозаболеваний, при которых ПЭТ/КТ является одним из важнейших этапов при оценке эффективности проведенного лечения", – сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития.

Подробная информация о данном методе диагностики размещена на портале единого координационного центра для записи на ПЭТ/КТ по ОМС на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Депздрава.

Ранее сообщалось, что КТ-центры, аналогичные столичным, рекомендованы к созданию в регионах. В Москве благодаря организации таких центров удалось обеспечить быструю и доступную диагностику тех, у кого имелось подозрение на коронавирус, а также избежать тяжелых случаев и снизить нагрузку на стационары.