Врач рассказала о симптомах коронавируса у пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева заявила, что у пожилых людей часто проявляются нетипичные симптомы коронавируса. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам специалиста, организм пожилых людей только в 20 процентах случаев реагирует на инфекцию лихорадкой. Это означает, что иммунитет реагирует на болезнь правильно.

Что касается проявляющихся симптомов, то люди старшего поколения могут терять аппетит или сталкиваются с нарушениями памяти. Кроме того, у них может наблюдаться слабость и снижение физической активности.

Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются повышение температуры, сухой кашель, ломота в теле и повышенная утомляемость. В некоторых случаях больные теряют обоняние. Зарегистрированы также случаи бессимптомного течения болезни.

В министерстве здравоохранения РФ ранее 28 мая заявили, что лица с COVID-19 без симптомов не должны входить в статистику заболеваемости. В ведомстве подготовили новую методику подсчета подобных случаев.

