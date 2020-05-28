Врач рассказала о симптомах коронавируса у пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова Ольга Ткачева заявила, что у пожилых людей часто проявляются нетипичные симптомы коронавируса. Об этом сообщают "Дни.ру".
По словам специалиста, организм пожилых людей только в 20 процентах случаев реагирует на инфекцию лихорадкой. Это означает, что иммунитет реагирует на болезнь правильно.
Что касается проявляющихся симптомов, то люди старшего поколения могут терять аппетит или сталкиваются с нарушениями памяти. Кроме того, у них может наблюдаться слабость и снижение физической активности.
Наиболее распространенными симптомами коронавируса являются повышение температуры, сухой кашель, ломота в теле и повышенная утомляемость. В некоторых случаях больные теряют обоняние. Зарегистрированы также случаи бессимптомного течения болезни.
В министерстве здравоохранения РФ ранее 28 мая заявили, что лица с COVID-19 без симптомов не должны входить в статистику заболеваемости. В ведомстве подготовили новую методику подсчета подобных случаев.
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