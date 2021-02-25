Голикова поручила оценить эффективность вакцинации от COVID-19 ВИЧ-инфицированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Роспотребнадзору проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно документу, министерство здравоохранения должно проработать вопрос о повышении приверженности к антиретровирусной терапии подростков с ВИЧ. Секция совета "Здравоохранение и ЗОЖ" должна представить в ведомство информацию о перебоях в обеспечении антиретровирусными препаратами с указанием конкретных субъектов.
Также Минздраву с Минпромторгом и ФАС предстоит организовать работу по заключению долгосрочных контрактов на покупку антиретровирусных препаратов и доложить об этом до 1 апреля.
Минздраву поручили направить в субъекты разъяснение о недопустимости отказа в лечении ВИЧ-инфицированным по причине отсутствия у них регистрации. Минюст должен обобщить и проанализировать практику исполнения части 6 статьи 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в отношении людей, нуждающихся в антиретровирусной терапии при ВИЧ-инфекции.
Регионы должны обратить внимание на необходимость обеспечить своевременное и бесперебойное наличие диагностических реагентов и расходных материалов для оказания помощи ВИЧ-инфицированным.
Минздраву, Роспотребнадзору, Минпромторгу и Минфину поручили проанализировать перечень экспресс-тестов для диагностики ВИЧ, их точность, а также проработать вопрос о расширении использования таких тестов.
Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года.
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