РФ рассчитывает на скорую сертификацию ВОЗ вакцины от COVID-19 – Небензя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на скорую сертификацию вакцины от коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС.

"Мы представили свои документы на преквалификацию нашей вакцины, на внесение ее в список EUL (Emergency Use Listing). С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, что в достаточно скором времени она будет сертифицирована", – сказал Небензя.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на данный момент развернуто более 2 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. По ее словам, на момент поручения президента о переходе к массовой вакцинации в стране было готово 1 300 пунктов для введения препарата.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку можно сделать препаратом "Спутник V", первой российской вакциной от COVID-19.

Эксперт международного научного экспертного совета по вакцине "Спутник V" Карлос Сала заявлял, что российский препарат от коронавируса имеет преимущество перед другими аналогичными разработками. По его мнению, "Спутник V" имеет лучшие результаты в сравнении с другими препаратами на схожей платформе.

