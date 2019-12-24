Ассамблея "Здоровая Москва" пройдет на ВДНХ с 16 по 19 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На ВДНХ с 16 по 19 января пройдет международная ассамблея "Здоровая Москва". Посетить крупнейший медицинский форум в этом году смогут все желающие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Деловая и выставочная программы ассамблеи посвящены медицине будущего, новым технологиям и безграничным возможностям человеческого организма. Кроме того, гости познакомятся с современными достижениями столичного здравоохранения – медицинскими технологиями и оборудованием, которые уже успешно используются на практике в поликлиниках и больницах Москвы", – говорится в сообщении.

На мероприятии будут проходить семинары, круглые столы и мастер-классы для врачей разных специальностей. В программу войдут следующие направления: кардиология, педиатрия, эндокринология, хирургия, травматология, акушерство и другие.

На ассамблею приедут свыше 200 ведущих экспертов из России, США, Великобритании, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Кореи.

Среди приглашенных спикеров нобелевский лауреат Есинори Осуми из Японии, профессор Йельского университета Николас Кристакис, а также британский деятель современного искусства Нил Харбиссон, который считается первым официально признанным киборгом в мире.

В пресс-службе Депздрава ранее сообщили, что среди зарубежных гостей будет легендарный врач "Силиконовой долины" Дэвид Агус, директор Центра здорового старения (Сингапур) Брайан Кеннеди, британский психолог, писатель, автор мировых бестселлеров по борьбе с вредными привычками и лишним весом Пол Маккена и другие мировые знаменитости.

XVIII ассамблея "Здоровая Москва" будет проходить в 75-м павильоне ВДНХ. Всех желающих ждет более 90 дискуссий и сессий по всем направлениям современной медицины и восемь открытых лекций с известными специалистами.

В рамках ассамблеи будет организована выставка, посвященная последним достижениям здравоохранения города. Будет представлено более 50 экспозиций по разработке медицинских технологий и медоборудования, которые успешно используются и применяются в столичных учреждениях.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что проект "Здоровая Москва" будет продолжен в 2020 году. По его словам, 430 тысяч москвичей прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. Данные об их здоровье попали в электронную медицинскую карту. Глава ведомства также отметил, что проект полностью себя оправдал. Конкретные проблемы со здоровьем выявили у нескольких сотен человек.