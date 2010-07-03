В Росстате заявили о резком подорожании валидола и корвалола

10:44
10:44
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цена на лекарственный препарат "Валидол" в России за год выросла более чем в два раза, говорится в материалах Росстата.
В июле упаковку лекарства (10 таблеток по 60 миллиграмм) можно было купить в среднем за 30,98 рубля, тогда как в прошлом году – за 15,53 рубля.
"Валидол остается в группе до 50 рублей, тем самым обеспечивая доступность препарата для россиян. В коммерческом сегменте очень жесткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены", – цитирует портал News.ru первого заместителя министра промышленности и торговли России Сергея Цыба.
Кроме того, подорожал корвалол. Например, капли объемом 25 миллилитров можно купить за 21,24 рубля.
Ранее сообщалось, что за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств (от 50 до 500 рублей) показали падение. Почти на 8 процентов увеличился объем реализации дорогих препаратов.
В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заявили, что постоянно проводят мониторинг цен и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Минпромторг для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств намерен установить требования к аптечному ассортименту и ввести ответственность за их нарушение.
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