В Росстате заявили о резком подорожании валидола и корвалола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена на лекарственный препарат "Валидол" в России за год выросла более чем в два раза, говорится в материалах Росстата.

В июле упаковку лекарства (10 таблеток по 60 миллиграмм) можно было купить в среднем за 30,98 рубля, тогда как в прошлом году – за 15,53 рубля.

"Валидол остается в группе до 50 рублей, тем самым обеспечивая доступность препарата для россиян. В коммерческом сегменте очень жесткая конкуренция по многим препаратам. Вряд ли кто-то будет уж сильно задирать цены", – цитирует портал News.ru первого заместителя министра промышленности и торговли России Сергея Цыба.

Кроме того, подорожал корвалол. Например, капли объемом 25 миллилитров можно купить за 21,24 рубля.

Ранее сообщалось, что за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств (от 50 до 500 рублей) показали падение. Почти на 8 процентов увеличился объем реализации дорогих препаратов.

В пресс-службах Минздрава и Минпромторга заявили, что постоянно проводят мониторинг цен и ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Минпромторг для предотвращения вымывания из продажи дешевых лекарств намерен установить требования к аптечному ассортименту и ввести ответственность за их нарушение.

