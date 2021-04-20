Врач назвал сроки начала персонифицированной вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переход к подбору персонифицированной вакцины от COVID для конкретного пациента начнется в ближайшие 1–3 года, заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
Он отметил, что сейчас все три зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса равны по показаниям и противопоказаниям, так что специалистам предстоит модифицировать препараты для тех, кому они пока противопоказаны.
"На сегодняшний день все вакцины имеют равные права... одинаковые как показания, так и противопоказания. Но есть те группы заболеваний, которые вызывают серьезные опасения, но это не означает, что не надо при наличии таких заболеваний вакцинировать – это означает, что надо идти step by step, вначале от ограниченных клинических исследований у данных категорий, у групп риска, и постепенно этот опыт экстраполировать на более широкий контингент", – цитирует Тотоляна РИА Новости.
Специалист подчеркнул, что только искусственная иммунизация населения позволит победить пандемию.
Появляющиеся новые вакцины необходимо постепенно начинать применять на людях из групп риска, заключил Тотолян.
Ранее сообщалось, что в мае Центр имени Чумакова планирует начать третью стадию испытаний вакцины "КовиВак". В испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска.
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