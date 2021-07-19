Мурашко заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться быстрее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выраженное поражение легких у пациентов с COVID-19 стало фиксироваться намного раньше в сравнении с прошлыми случаями. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что в последнее время появились новые симптомы коронавирусной инфекции. Это могут быть кишечные проявления или сходные с ангиной проявления.

"Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", – уточнил Мурашко.

Ранее вирусолог перечислил новые симптомы у болеющих COVID-19. По его словам, пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом, а нарушения обоняния стали встречаться реже.

