Мурашко заявил, что поражение легких при COVID-19 стало развиваться быстрее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Выраженное поражение легких у пациентов с COVID-19 стало фиксироваться намного раньше в сравнении с прошлыми случаями. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он также отметил, что в последнее время появились новые симптомы коронавирусной инфекции. Это могут быть кишечные проявления или сходные с ангиной проявления.
"Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам", – уточнил Мурашко.
Ранее вирусолог перечислил новые симптомы у болеющих COVID-19. По его словам, пациенты с коронавирусом стали чаще жаловаться на проблемы с желудочно-кишечным трактом, а нарушения обоняния стали встречаться реже.
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