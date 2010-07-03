Врач оценил тренд на отказ от бюстгальтера

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Тренд, который распространился в мире на отказ от бюстгальтера, могут позволить себе только женщины с небольшим бюстом, тяжелой груди грозит отвисание и проблемы с циркуляцией крови. Об этом рассказал главный специалист по первичной медпомощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Молочные железы не имеют мощного мышечно-связочного аппарата для их фиксации к грудной клетке. Поэтому, если большой и тяжелый бюст оставить без поддержки, то появляется риск растяжения связок, из-за чего грудь все сильнее отвисает", – приводит слова Тяжельникова Агентство "Москва".
Он отметил, что при активных нагрузках возникает чувство дискомфорта.
"В отвисающей груди без бюстгальтера ухудшается циркуляция крови, что может провоцировать застойные явления в тканях и сосудах. Поэтому без лифчика можно обходиться только, если грудь небольшая", – подчеркнул специалист.
Также Тяжельников подчеркнул, что бюстгальтер защищает грудь.
Ранее специалист рассказал, что неправильно подобранный бюстгальтер может вызвать застой лимфы, нарушение кровотока и развитие онкологических заболеваний. Тяжельников отметил, что после носки неправильно подобранный бюстгальтер может оставлять следы и покраснения. Другими признаками давящего белья являются головная боль, боль в шее и груди. Он отметил, что в подмышках находятся несколько лимфатических узлов.
В нынешнем году подмосковные врачи выявили 623 случая рака молочной железы. При этом 64 процента заболеваний были обнаружены на ранних стадиях.
До 3 ноября в 79 медицинских учреждениях столицы можно бесплатно сделать УЗИ молочных желез, маммографию и получить консультацию. Пройти обследование могут жительницы столицы старше 18 лет. С собой нужно взять полис ОМС и паспорт.
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