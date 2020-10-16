Российские врачи провели уникальную операцию по реконструкции черепа

Фото: minzdrav.gov.ru

Новосибирские нейрохирурги провели уникальную реконструкцию черепа пациента. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения.

Пациентом стал 35-летний житель Якутии с редким врожденным заболеванием – фиброзной дисплазией костей, из-за которой лицевой скелет и череп развивались неправильно. Пять лет назад мужчина начал страдать от усталости и высокого давления. Якутские специалисты оказать помощь пациенту не смогли. Когда заболевание поразило почти всю левую сферу, он обратился в научно-исследовательский институт, медики которого провели уникальную операцию.

"Сейчас пациент вернулся в Якутию. Новосибирские нейрохирурги будут следить за его состоянием дистанционно", – заключили в медучреждении.

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