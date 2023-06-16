Московский онкологический форум 17 июня смогут посетить все желающие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финальный день Московского онкологического форума пройдет 17 июня, посетить его смогут все желающие, следует из сообщения на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие проходит в Гостином дворе. К форуму смогут присоединиться пациенты и их близкие.

"Здесь будет работать выставка с интерактивными стендами ведущих столичных онкостационаров, где все желающие смогут узнать о современных технологиях диагностики и методах лечения онкологических заболеваний", – говорится в сообщении.

В сессиях форума можно будет встретить пациентские организации, а также известных людей, столкнувшихся с онкологией, или просто неравнодушных посетителей. Например, одно из обсуждений будет посвящено теме "Онкопсихология. Как принять диагноз и настроиться на лечение".

Вместе с этим гости смогут послушать сессию по профилактике рака. А на встрече "Общие и частые вопросы лекарственной терапии в онкологии" ведущие столичные эксперты обсудят, стоит ли бояться лекарственной терапии, от чего зависит ее эффективность. Кроме того, гости узнают, как справиться с побочными эффектами и поддержать родного человека. Также пройдет обсуждение паллиативной помощи.

Время работы форума 17 июня – с 09:30 до 13:30. Мероприятие проходит по адресу улица Ильинка, дом 4. Необходима предварительная регистрация.

Ранее врач-онколог Нэлли Федянина рассказала, что в новом медицинском комплексе Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова есть все условия, чтобы при помощи парка экспертного оборудования быстро обследовать пациентов. По ее словам, для пребывания в дневном стационаре организована комфортная обстановка.

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