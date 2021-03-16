Названы симптомы, указывающие на развитие тромбов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Британские врачи рассказали об основных симптомах, которые указывают на развитие тромбов. Об этом сообщает портал Express.
По словам специалистов, чаще всего сгустки крови образуются в нижних конечностях. Отек ног является одним из наиболее частых признаков тромбоза.
"Кожа на ногах может стать красного или синего оттенка, появляется зуд", – отмечают медики.
Также специалисты предупреждают, что постепенно зуд может перерастать в боль. Кроме того, могут возникнуть спазмы, если сгусток находится в области голени.
Затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение свидетельствуют о том, что тромб переместился из ног в легкие. При наличии таких симптомов эксперты советуют обратиться за помощью медиков.
Ранее врач рассказал, какие продукты помогают снизить риск образования тромбов.
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