Названы симптомы, указывающие на развитие тромбов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Британские врачи рассказали об основных симптомах, которые указывают на развитие тромбов. Об этом сообщает портал Express.

По словам специалистов, чаще всего сгустки крови образуются в нижних конечностях. Отек ног является одним из наиболее частых признаков тромбоза.

"Кожа на ногах может стать красного или синего оттенка, появляется зуд", – отмечают медики.

Также специалисты предупреждают, что постепенно зуд может перерастать в боль. Кроме того, могут возникнуть спазмы, если сгусток находится в области голени.

Затрудненное дыхание, сильный кашель, боль в груди и головокружение свидетельствуют о том, что тромб переместился из ног в легкие. При наличии таких симптомов эксперты советуют обратиться за помощью медиков.

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