Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание

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Хирург-флеболог, врач УЗИ-диагностики Амиран Демуров рассказал, при каких синяках следует обращаться к врачу. Об этом он поделился в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что синяки, полученные при бытовых травмах, не должны вызывать опасения. Однако следует четко понимать, отчего именно возникли синие пятна на коже.

Так, в случае, когда кровь попала под кожу и вышла из сосуда – это синяк. Небольшое пятно самостоятельно пройдет спустя 10 – 15 дней.

"Если это большой синяк, большая гематома с большим объемом крови, может быть, требуется консультация хирурга, чтобы понаблюдать, что она рассасывается, а не нагнаивается", – уточнил врач в эфире радио Sputnik.

Кроме того, он выделил случаи, когда за синяки принимаются проявления варикоза.

"В большинстве случаев такие "плохие" синяки говорят о расстройстве свертывающей системы крови. При ближайшем рассмотрении такой синяк состоит из мелких сосудистых образований. Иногда их называют сосудистые паучки, звездочки", – объяснил Демуров.

Он порекомендовал в таких случаях незамедлительно обращаться к флебологу, поскольку такой синяк может стать признаком серьезных заболеваний, которые опасны осложнениями.

Причиной синих пятен может стать прием кроверазжижающих препаратов, уточнил он.

"На фоне антикоагулянтной терапии обычные травмы, которые раньше не приводили к синякам или приводили к совсем незначительным гематомам, могут стать причиной образования значительных синяков. Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается, так как мы разжижаем кровь, изменяем ее свертывающую систему", – рассказал он радио Sputnik.

Однако самостоятельно останавливать прием препарата не стоит. Необходимо обратиться к специалисту, который проведет осмотр и сам примет необходимое решение.

Ранее врач рассказал, как избежать варикоза. Для этого необходимо проходить минимум 10 тысяч шагов в день.

Для тех, кто предрасположен к варикозу, врач порекомендовал использовать компрессионную одежду. Остальным она тоже может пригодиться при авиаперелетах, занятиях спортом или, наоборот, сидячей работе.