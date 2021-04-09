Кардиолог назвал признаки надвигающегося тромбоза

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Главный кардиолог Минздрава Юрий Беленков назвал признаки надвигающегося тромбоза головного мозга. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Во-первых, это очень сильная головная боль. Второе – нарушение симметрии лица, когда, например, носогубная складка увеличивается с одной стороны. Третье – спутанность речи. Еще один симптом – потеря зрения или его ухудшение", – рассказал Беленков.

По его словам, также предвестником тромбоза может быть онемение отдельных конечностей или паралич.

Ранее британские врачи рассказали об основных симптомах, которые указывают на развитие тромбов. По словам специалистов, чаще всего сгустки крови образуются в нижних конечностях. Отек ног является одним из наиболее частых признаков тромбоза. Также специалисты предупреждают, что постепенно зуд может перерастать в боль. Кроме того, могут возникнуть спазмы, если сгусток находится в области голени.