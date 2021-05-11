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Общество

16:02

Врач рассказал, как избежать варикоза

общество медицина

Фото: depositphotos/belchonock

Чтобы избежать варикоза, в день нужно проходить минимум 10 тысяч шагов. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал сердечно-сосудистый хирург и флеболог Сергей Дробязго.

"Представьте: венозная система должна прокачивать в сутки сотни литров крови и лимфы вверх, преодолевая силу притяжения. <...> Мы должны проходить как минимум 10 тысяч шагов за день, чтобы как-то более-менее этот мышечный насос себя реализовал", – уточнил врач. Он также посоветовал заниматься растяжкой и укреплением икроножных мышц.

Для тех, кто предрасположен к варикозу, Дробязго рекомендует использовать компрессионную одежду. Остальным она тоже может пригодиться при авиаперелетах, занятиях спортом или, наоборот, сидячей работе.

Врач коснулся и вредных привычек. Он отметил, что, например, данных о пагубном влиянии курения на вены нет, но в перспективе оно может привести к атеросклерозу. Дробязго также посоветовал употреблять больше клетчатки для профилактики варикоза, хотя и заметил, что доказанных фактов связи между питанием и болезнью нет.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, как предупредить развитие гипертонии. По ее словам, для этого достаточно заняться нормализацией своего веса, оптимизировать рацион и исключить из него соль, заниматься спортом, отдыхать и соблюдать режим дня.

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