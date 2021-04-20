Врач дала рекомендации, как бороться с гипертонией в молодом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, как молодежи защититься от гипертонии.

Ранее заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов заявил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. По его словам, гипертония оказывает негативное воздействие на жизненно важные органы, речь идет о заболеваниях сердца, мозга и почек.

"Важно понимать, что такое повышенное давление. Любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным. Другое дело, что первая стадия повышения артериального давления – до 140/90 – это такая артериальная гипертония, которую мы можем лечить не медикаментозными средствами", – объяснила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Отсюда же вытекают и меры профилактики, модификация факторов риска: нормализация веса, оптимизация пищевого рациона, ограничение соли в рационе, дозированная физическая нагрузка, отдых, разумный режим дня. Всего этого зачастую достаточно, чтобы перевести первую стадию артериальной гипертонии в нулевую стадию, к нормальным цифрам.

Врач уточнила, что в борьбе с гипертонией и для ее профилактики важны анаэробные нагрузки, например ходьба. Она, по словам врача, тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела. "Час ходьбы в день показан и полезен. Причем она должна быть в интенсивном темпе. Мы рекомендуем интервальные нагрузки: сначала медленно, потом ускоряемся, потом снова замедляемся", – объяснила Романенко.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой. А вот пожилым свою тренировочную программу терапевт порекомендовала начинать именно с нее.

Однако если нормализовать артериальное давление таким образом не получается, то врачи назначают медикаментозное лечение, добавила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Для этого есть современные препараты, которые не просто снижают давление, они не дают ему повышаться и защищают органы-мишени, такие как сердце, сосуды сердца, почки, сосуды мозга, сосуды глаз. Тем самым мы предотвращаем развитие тяжелых осложнений гипертонической болезни.

Ранее американские врачи назвали шесть симптомов, указывающих на опасно высокий уровень артериального давления, которые требуют незамедлительного обращения к медикам. Отмечается что зачастую гипертония может никак не проявляться, но при этом оказывает сильный негативный эффект на организм.

Специалисты предупредили, что если показатели превышают 180/120, то необходимо вызывать скорую. Такое состояние может также сопровождаться одышкой, затуманенностью зрения, затруднением речи, сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением.