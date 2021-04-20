Врач дала рекомендации, как бороться с гипертонией в молодом возрасте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко рассказала Москве 24, как молодежи защититься от гипертонии.
Ранее заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов заявил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. По его словам, гипертония оказывает негативное воздействие на жизненно важные органы, речь идет о заболеваниях сердца, мозга и почек.
"Важно понимать, что такое повышенное давление. Любое артериальное давление больше 130/80 считается повышенным. Другое дело, что первая стадия повышения артериального давления – до 140/90 – это такая артериальная гипертония, которую мы можем лечить не медикаментозными средствами", – объяснила Романенко.
Врач уточнила, что в борьбе с гипертонией и для ее профилактики важны анаэробные нагрузки, например ходьба. Она, по словам врача, тренирует сердечную мышцу, а также помогает скорректировать массу тела. "Час ходьбы в день показан и полезен. Причем она должна быть в интенсивном темпе. Мы рекомендуем интервальные нагрузки: сначала медленно, потом ускоряемся, потом снова замедляемся", – объяснила Романенко.
Вместе с тем специалист подчеркнула, что молодые люди могут позволить себе не ограничиваться только ходьбой. А вот пожилым свою тренировочную программу терапевт порекомендовала начинать именно с нее.
Однако если нормализовать артериальное давление таким образом не получается, то врачи назначают медикаментозное лечение, добавила Романенко.
Ранее американские врачи назвали шесть симптомов, указывающих на опасно высокий уровень артериального давления, которые требуют незамедлительного обращения к медикам. Отмечается что зачастую гипертония может никак не проявляться, но при этом оказывает сильный негативный эффект на организм.
Специалисты предупредили, что если показатели превышают 180/120, то необходимо вызывать скорую. Такое состояние может также сопровождаться одышкой, затуманенностью зрения, затруднением речи, сильной головной болью, болью в груди, слабостью или онемением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: