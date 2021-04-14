Эпидемиолог объяснила разницу между антителами к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, антитела М вырабатываются через неделю после заражения и, как правило, указывают на острое течение COVID-19. Пик их концентрации зачастую приходится на вторую неделю. А G, как пояснила Пшеничная, появляются через 2-3 недели после попадания возбудителя. Антитела G являются более эффективными в противодействии коронавирусу.

Эпидемиолог уточнила, что антитела М считаются маркером острого течения инфекционного заболевания.

Пшеничная пояснила, что антитела G циркулируют в организме в течение более длительного времени, обеспечивают долговременный иммунный ответ и являются более эффективными в противодействии коронавирусу.

Специалист добавила, что диагностировать коронавирусную инфекцию только по тестам на антитела нельзя, метод проверки иммунитета является дополнительным. Если у пациента при регулярных скрининговых обследованиях впервые выявляются антитела М, это является дополнительным лабораторным критерием в пользу диагноза COVID-19.

Ранее стало известно, что плазму с антителами к COVID-19 в Москве сдали 20 тысяч человек. Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формами коронавируса, которые находятся в больницах. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус.

Метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией применялся с апреля прошлого года.

Чтобы сдать плазму с антителами, следует позвонить на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

