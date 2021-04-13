Ректор РХТУ: новое лекарство от COVID-19 обеспечит РФ достижение целей "Фарма 2030"

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Россия достигнет международного лидерства в фармакологии благодаря инновационным разработкам препаратов против коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
"Сегодня можно с полной уверенностью говорить о том, что Россия в области фармакологии стала лидером постковидного мира. Конечно, все понимают, что этот прорыв стал возможен благодаря нашим разработкам, которые велись в течение многих лет", – сказал Мажуга.
Активное производство и экспорт эффективных препаратов от коронавируса также позволит достичь целей стратегии развития фармацевтической промышленности "Фарма 2030", добавил он.
В РФ разработано несколько вакцин от коронавируса: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Кроме того, зарегистрирована вакцина Федерального научного центра имени М. П. Чумакова под названием "КовиВак".
В апреле 2021 года Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на препарат для профилактики и лечения COVID-19, который получил название "МИР-19". Аббревиатура "МИР" расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса методом ингаляционного или интраназального введения.
В стратегии "Фарма 2030" отмечается, что необходимо обратить особое внимание на производство химических и биологических ингредиентов, катализаторов, а также других веществ, необходимых для производства фармацевтических субстанций.
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