Глава РАН призвал запустить нацпроект по исследованию мозга человека

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Глава Российской академия наук (РАН) Александр Сергеев призвал запустить общенациональный проект по исследованию мозга, сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".

В мире есть несколько крупных проектов национального и международного уровня, но участие России в них ограничено. В частности, в Европе реализуется Human Brain Project, в Китае – China Brain Project.

"В России масштабного проекта по исследованию мозга, который бы консолидировал всю научную общественность, нет. Наша страна значительно отстала в этой области", – заявил Сергеев, подчеркнув, что отечественные ученые должны сосредоточиться на тех направлениях, в которых традиционно сильны.

По мнению Сергеева, российские ученые могут добиться существенных результатов в создании нейроморфного (искусственного) интеллекта. "Природа, создавая мозг, не располагала теми технологиями, которые теперь есть в распоряжении человека", – резюмировал академик.

Наука о мозге – область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. Традиционно изучением нервной системы занималась нейробиология, однако сейчас нейронауки включают в себя целый ряд областей.