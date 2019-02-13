Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:32

Глава РАН призвал запустить нацпроект по исследованию мозга человека

медицина наука

11:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/Jirsak

Глава Российской академия наук (РАН) Александр Сергеев призвал запустить общенациональный проект по исследованию мозга, сообщает сообщает сайт "Аргументы и факты".

В мире есть несколько крупных проектов национального и международного уровня, но участие России в них ограничено. В частности, в Европе реализуется Human Brain Project, в Китае – China Brain Project.

"В России масштабного проекта по исследованию мозга, который бы консолидировал всю научную общественность, нет. Наша страна значительно отстала в этой области", – заявил Сергеев, подчеркнув, что отечественные ученые должны сосредоточиться на тех направлениях, в которых традиционно сильны.

По мнению Сергеева, российские ученые могут добиться существенных результатов в создании нейроморфного (искусственного) интеллекта. "Природа, создавая мозг, не располагала теми технологиями, которые теперь есть в распоряжении человека", – резюмировал академик.

Наука о мозге – область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. Традиционно изучением нервной системы занималась нейробиология, однако сейчас нейронауки включают в себя целый ряд областей.

медицина наука

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика